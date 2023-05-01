Соседи позавидуют: Как вырастить огромный урожай картофеля без химических средств

Картофель является одной из наиболее распространенных культур в огородах. Чтобы получить хороший урожай, огородники применяют разные приемы. Одним из них является использование алюминиевой фольги.

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Благодаря своему составу фольга обладает полезными свойствами для растений. Входящие в ее состав медь, алюминий, кремний и железо благоприятно влияют на картофель. Они защищают растения от вредителей и болезней, что способствует увеличению урожайности.

Кроме того, использование фольги помогает сохранить влагу в почве, что необходимо для роста картофеля. Земля в лунке остается рыхлой, что позволяет клубням расти свободно, не сжимаясь. Между клубнями и землей появляется прослойка, обеспечивающая естественное проветривание.

Чтобы воспользоваться этим приемом, в начале посадочного сезона рекомендуется сделать небольшие плотные шарики из фольги и взять их на огород. При посадке картофеля в каждую лунку вместе с клубнем нужно бросить по одному такому шарику.

Использование фольги простой и эффективный способ увеличить урожайность картофеля, что найдет применение у многих огородников.

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