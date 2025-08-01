Совет принял закон об обязательных 15 днях отпуска для военных: подробности

Верховная Рада 31 июля приняла закон, гарантирующий военнослужащим обязательные дни ежегодного отпуска. Согласно новым нормам, каждому военному ежегодно обязательно будут предоставлять не менее 15 дней основной отпуск. Отказаться от нее можно только по собственному желанию.

Об этом сообщил Генштаб. Кроме того, участники боевых действий получат дополнительные 14 дней отпуска по согласованию с командиром. Таким образом, общая продолжительность основного ежегодного отпуска для военнослужащих составит до 30 дней, из которых 15 — обязательны.

Также предусмотрено 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, а для участников боевых действий еще 14 дней дополнительно.

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Отдельно рассматривается вопрос о введении ежегодной компенсации за неиспользованные дни отпуска, а не только после увольнения со службы.

Как пояснил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, ранее военные имели право на 30 дней отпуска, однако из-за военного положения многие не могли воспользоваться этим правом. Теперь 15 дней законодательно закреплены и не зависят от ситуации в подразделении. Остальные дни могут предоставляться в зависимости от оперативной обстановки.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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