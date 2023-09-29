Сотрудник пиццерии рассказал зачем нужен пластиковый треугольник из коробки: полезный лайфхак

Многие люди режут пиццу неправильно, когда они заказывают ее доставку домой или в офис. Обычно, когда люди получают пиццу, они режут ее с помощью ножа, ножниц или специальной пиццерезки.

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Однако, как оказалось, пиццерии доставляют пиццу уже нарезанной на порции, и вам нужно только разделить их между собой, пишет The Mirror. Исследователям удалось раскрыть, что многие выбрасывают в мусорный контейнер пластиковую деталь, имеющую определенное назначение.

Пользователь сети под ником "rowheimfarooqui" рассказал, что ему раскрыли эту важную тайну работники пиццерии. Так, пластиковый "мини-столик", обычно содержащийся в коробке с пиццей, предназначен для того, чтобы избежать того, чтобы сыр и начинка прилипли к верхней части коробки.

Однако этот небольшой пластиковый предмет также может быть использован для того, чтобы удерживать другие части пиццы, отделенные друг от друга, пока вы берете саму себе ту, которую хотите. Таким образом, вы можете держать одну руку чистой и избежать надобности брать чужие кусочки пиццы.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить идеальное тесто на пиццу.

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