Працівник піцерії розповів навіщо потрібен пластиковий трикутник з коробки: корисний лайфхак

Багато людей ріжуть піцу неправильно, коли вони замовляють її доставку додому або в офіс. Зазвичай, коли люди отримують піцу, вони ріжуть її за допомогою ножа, ножиць або спеціальної піцерізки.

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Однак, як виявилося, піцерії доставляють піцу вже нарізаною на порції, і вам лише потрібно розділити їх між собою, пише The Mirror. Працівник піцерії розкрив, що багато людей викидають в сміттєвий контейнер пластикову деталь, яка має певне призначення.

Користувач мережі під ніком "rowheimfarooqui" розповів, що йому розкрили цю важливу таємницю працівники піцерії. Так, пластиковий "міні-столик", який зазвичай міститься в коробці з піцою, призначений для того, щоб уникнути того, щоб сир та начинка прилипли до верхньої частини коробки.

Однак цей невеликий пластиковий предмет також може бути використаний для того, щоб утримувати інші частини піци відокремлено одна від одної, поки ви берете саму собі ту, яку хочете. Таким чином, ви можете тримати одну руку чистою і уникнути потреби брати чужі шматочки піци.

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