Спасет от простуды: рецепт пряных витаминных леденцов для взрослых с имбирем

Эти домашние леденцы по рецепту от Shuba согревают и облегчают простуду.

Ингредиенты:

Сахар – 120 г

Вода – 40 мл

Уксус 9% – 20 мл

Гвоздика – 2 шт.

Перец черный, горошек – 8 шт.

Кардамон, зерно – 5 г

Корица молотая – 5 г

Корень имбиря свежий – 10 г

Сахарная пудра – 30 г

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Способ приготовления:

Измельчите пряности в кофемолке. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Положите все в сотейник, добавьте сахар, уксус и воду. Варите на маленьком огне 15 минут, не перемешивая.

Разлейте горячую массу в формочки и охладите, после чего поставьте в холодильник на 20 минут.

Готовые леденцы посыпьте сахарной пудрой.

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