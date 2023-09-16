Спасет от простуды: рецепт пряных витаминных леденцов для взрослых с имбирем
Эти домашние леденцы по рецепту от Shuba согревают и облегчают простуду.
Ингредиенты:
Сахар – 120 г
Вода – 40 мл
Уксус 9% – 20 мл
Гвоздика – 2 шт.
Перец черный, горошек – 8 шт.
Кардамон, зерно – 5 г
Корица молотая – 5 г
Корень имбиря свежий – 10 г
Сахарная пудра – 30 г
Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак
Способ приготовления:
Измельчите пряности в кофемолке. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Положите все в сотейник, добавьте сахар, уксус и воду. Варите на маленьком огне 15 минут, не перемешивая.
Разлейте горячую массу в формочки и охладите, после чего поставьте в холодильник на 20 минут.
Готовые леденцы посыпьте сахарной пудрой.
Советуем также обратить внимание на рецепт вкусного завтрака.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !