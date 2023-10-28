Специалист по уборке назвал лучшее средство для удаления плесени дома

Черная плесень медленно проникает в самые теплые комнаты, особенно в ванную. Это может быть непривлекательным и представлять огромную опасность для здоровья.

Лиза Негеле, владелица клининговой компании Mainland Housekeeping объяснила, как избавиться от черной плесени за бюджетные средства. Об этом сообщает Express.co.uk.

Плесень, как правило, преуспевает в местах с высокой влажностью и низкой циркуляцией воздуха. В домах с плохой вентиляцией или влажными помещениями, такими как ванные комнаты или гаражи, плесень может появиться всего за несколько дней.

Читайте также: Как удалить царапины и пятна из паркета с помощью секретного рецепта

Дешевый вариант – использовать воду и лимонный сок, поскольку это природное дезинфицирующее средство, которое тщательно очищает. Затем добавьте несколько мешков для поглощения влаги, одновременно решая более широкую проблему в вашей ванной комнате.

Черная плесень, которую можно увидеть на поверхности стены, – это лишь часть находящегося под ней. Обычно нужно снять поверхностный слой стены для должной очистки, иначе плесень просто вернется.

Очистка участка стандартным отбеливателем, смешанным с горячей водой, является лучшим способом очистки поверхностей.

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!