Специалисты дали советы, как часто нужно перезагружать смартфон
Владельцы смартфонов иногда сталкиваются с ситуацией, когда телефон перестает реагировать на команды и зависает. Причина может быть в том, что ваш гаджет требует перезагрузки для обновления операционной системы.
Обычно рекомендуется производить перезагрузку гаджета раз в неделю. При этом следует, чтобы телефон был заряжен, чтобы не выключился полностью – тогда обновление системных программ не произойдет.
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Как пояснил в комментарии специалист по ремонту телефонов UAportal, если ваш смартфон начал некорректно работать и зависать, можно исправить проблему самостоятельно.
Иногда это может быть связано с тем, что модель смартфона устарела и его оперативная память уже не справляется с системными программами. В таком случае лучше провести глубокую очистку памяти и остановить работу отдельных приложений, которыми вы не пользуетесь.
Очистите кэшированные изображения и файлы через Диспетчер телефона и выберите Очистка. Через "Настройки" можно выбрать "Программы" и остановить их вручную.
Что касается частоты перезагрузки смартфона. Специалист для UAportal заметил – все зависит от конкретного устройства и от того, как и как долго вы его используете. По его словам, современные модели достаточно хорошо управляют оперативной памятью и незаметно пользователю прекращают старые процессы. Однако и они могут сбоить.
В таком случае самостоятельно перезагружать телефон нужно в следующих случаях:
- Если смартфон завис и не реагирует.
- Одно из приложений не открывается или начинает не соответствовать долгое время.
- Если смартфон стал работать медленнее.
Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.
Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.
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