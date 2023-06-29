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Спецназовцы ликвидировали 50 единиц техники россиян за неделю (ударное видео)

Максим Карпенко

Спецназовцы ликвидировали 50 единиц техники россиян за неделю (ударное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники.

Бойцам удалось поразить военную технику вдоль недели. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что через неделю были уничтожены:

  • три САУ "Гвоздика";
  • два зенитно-ракетных комплекса;
  • две гаубицы Д-30;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 16 броневиков;
  • 23 транспортных средств;
  • шесть огневых позиций;
  • пять танков;
  • более полусотни врагов.

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В то же время совместно с артиллеристами ВСУ спецназовцы дополнительно поразили 25 единиц техники, пять складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, четыре огневых позиции и еще 200 оккупантов.

На видео можно увидеть как спецназовцы наносят удары по технике врага и скоплениям живой силы оккупантов.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их.

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Война в Украине