Спецназовцы показали охоту на "жирные" цели врага: уничтожили "Зоопарк-2" (видео)

Операторы Силы специальных операций продолжают охоту на "жирные" цели врага. В частности, был уничтожен радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2".

Ликвидация цели произошла в Донецком направлении. Видео показало Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

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"На Донецком направлении, во время ведения аэроразведки, подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2", который постоянно менял позицию", – говорится в сообщении.

После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса, одним из подразделений Сил Обороны нанес огненное поражение.

В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще одной единицей.

Напомним, что 44-я артиллерийская бригада ВСУ показала, как беспощадно уничтожает штурмовые группы оккупантов в Бахмуте.

Также бойцы 110-й Отдельной механизированной бригады показали ведение боя на бронетранспортерах M-113 и YPR-765 на Бахмутском направлении.

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