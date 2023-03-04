Спецназовцы СБУ показали видео сожжения 5 вражеских танков и двух БМП

Украинские защитники на одном из активных направлений фронта только за одну ночь ликвидировали 8 единиц вражеской техники. Было уничтожено 5 танков, 2 БМП и грузовик с боекомплектом.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Опубликовано также видео ликвидации вражеской военной техники, снятое с беспилотника.

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"Весна пришла - российская техника пылает еще ярче. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за одну ночь сожгли еще 8 единиц вражеской техники: 5 танков, 2 БМП и один грузовик с боекомплектом. Работаем дальше до полной Победы", — прокомментировали эти кадры в СБУ.

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Ранее воины из 105 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи Бахмута отразили враждебное наступление и смогли взять в плен пятерых российских интервентов. В частности, среди пленных оказался россиянин, у которого украинские корни. Свое появление на войне он объяснил тем, что "мать россиянка".

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