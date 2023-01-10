"Спокойной ночи, Москва": Притула и Стерненко пообещали новую"бавовну" и показали закупленные дальнобойные дроны (видео)

Известный шоумен и волонтер Сергей Притула и активист Сергей Стерненко показали подарки для ВСУ. Краткую ремарку о благотворительном проекте они сделали в соцсети.

На видео, появившемся в аккаунтах благотворителей, Притула рассказал, что деньги на необходимое оружие они начали собирать после обстрела, который оккупанты совершили 10 октября. Он напомнил, что тогда было собрано 352 млн. грн.

В своем обращении Притула и Стерненко показали десятки дронов, находившихся за их спинами.

По их словам они могут летать на расстояние до 30 км и уничтожать российскую технику и средства против воздушной обороны россиян.

Они также рассказали о поставках новых беспилотников, которые могут летать на расстояние до 800 км.

В конце видео Притула напомнил оккупантам, что в эту игру "можно играть вдвоем".

"Спокойной ночи, Москва. Украинцы, спасибо за донаты, работаем дальше", - резюмировал он.

Напомним, что ранее Притула объявил мегазбор на закупки 50 БТР на 200 млн грн. Впоследствии украинцы задонатили 268 млн грн, и сбор был приостановлен.

После этого экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook-аккаунте обнародовал сметы на закупки таких же БТР, а также рассказал о получении лицензии на их ввоз в страну.

Позже в сети появлялись первые сообщения о завышенных суммах в благотворительном фонде Сергея Притулы. Эту информацию обнародовал волонтер Назар Смык.

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