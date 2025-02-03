Спрос на рынке труда: в каких сферах украинцы могут получать 50 тысяч гривен и больше

Рынок труда в Украине в 2025 году будет и дальше сталкиваться с нехваткой кадров, особенно в рабочих профессиях, медицинской сфере и секторе обороны. В результате зарплаты в наиболее востребованных отраслях могут превысить 50 000 грн, а конкуренция за квалифицированных специалистов обострится.

О критичном дефиците работников заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума, пишет Oboz.ua. Она отметила, что в начале 2025 года в стране официально трудоустроено 13,3 млн человек, около 1 млн активных безработных находятся в поиске работы, тогда как 12,5 млн украинцев остаются экономически неактивными.

К категории экономически неактивного населения относятся пенсионеры, студенты, женщины в декретном отпуске, люди с инвалидностью, а также те, кто сталкивается с трудностями в трудоустройстве из-за отсутствия необходимых навыков. Несмотря на большое количество безработных, рынок труда испытывает острую нехватку кадров, особенно в производственном и техническом секторах.

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По данным ведущих платформ по трудоустройству, в 2025 году больше всего вакансий предлагают в следующих областях:

Рабочие профессии – строители, электричества, механики, водители;

– строители, электричества, механики, водители; Сфера обслуживания – продавцы-консультанты, кассиры, официанты;

– продавцы-консультанты, кассиры, официанты; Оборонный и сектор безопасности – служба в ВСУ, полиции, частных охранных структурах.

Также повышается спрос на специалистов в медицинской сфере (семейные врачи, медсестры, узкопрофильные специалисты), бухгалтеров, HR-менеджеров, трейдеров и юристов.

Средняя зарплата в Украине в декабре 2024 года составила 24 000 грн, однако в некоторых отраслях она была значительно выше.

Недвижимость – 50 000 грн;

– 50 000 грн; Юриспруденция – 22 500 грн;

– 22 500 грн; HR (управление персоналом) – 27 000 грн;

– 27 000 грн; Телекоммуникации – 26 920 грн;

– 26 920 грн; Топ-менеджмент – 47 500 грн.

Как отмечает эксперт, из-за мобилизации, выезда граждан за границу и переселения в более безопасные регионы рынок труда столкнется с дефицитом кадров во всех отраслях. Это приведет к высокой конкуренции между работодателями за специалистов и заставит компании повышать уровень оплаты труда.

Ранее мы говорили, что украинцам предлагают работу с очень выгодными условиями.

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