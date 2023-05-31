Сразу сняли командира: бойцы ССО показали удачную засаду на катер русских военных (видео)

На южном направлении украинские операторы ССО успешно провели засаду на российских военных. Выполняя разведывательное задание, они услышали звук и заметили приближение катера вдоль реки. Оказалось, что это была группа российских военных, и для операторов ССО это была отличная возможность.

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Боевая группа операторов мгновенно открыла огонь по противнику и успешно устранила командира и лодочника, управлявшего катером – это подтвердили разведданные. Также на видео показали бой украинских военных с оккупантами и кадры из дрона аэроразведки, подтверждающие уничтожение врага.

Детали об этой засаде предоставил воин морского центра ССО Украины, лично принимавший участие в этой операции.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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