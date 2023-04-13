Среди продюсеров – Джоан Роулинг: HBO анонсировали новый десятилетний сериал по "Гарри Поттеру"

Стриминговый сервис HBO Max объявил, что заказал производство сериала, основанного на вселенной Гарри Поттера, а именно "точную адаптацию культовых книг". Эту новость сообщили в Twitter сервисе.

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Компания Warner Bros. Discovery официально подтвердила начало работы над шоу во время презентации для СМИ и инвесторов, отмечает издание Variety. Представители компании определили это шоу как "десятилетний сериал" с каждым сезоном, который будет базироваться на одной из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В шоу будет использован новый актерский состав.

Исполнительными продюсерами шоу стали сама писательница Джоан Роулинг, продюсер фильмов серии "Фантастические твари" Нил Блэр, а также Рут Кенли-Леттс, работавшая над фильмами "Мы покорим Манхэттен" и "Изоляция". Информация о сценаристах сериала отсутствует. Дата релиза также не сообщали.

"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс по совершенно новой перспективе... В партнерстве с Warner Bros. Television и Джоан Роулинг, новый сериал Max Original вдохнет жизнь в каждую из культовых книг, которые поклонники продолжали наслаждаться в течение этих лет", - заявил генеральный директор HBO&Max Content Кейси Блойс.

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