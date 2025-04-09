Среди украинцев рост спроса на автобусы: какие модели чаще покупают

В марте автопарк Украины пополнился 185 автобусами, включая микроавтобусы. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 7% больше, чем в феврале.

Доля новых автобусов среди общего количества составила 37%, в то время как в марте 2024 года этот показатель составил 53%. Об этом сообщает "Укравтопром".

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Среди новых транспортных средств чаще всего регистрировали автобусы марки Ford (32 единицы), Ataman (14 единиц) и Volkswagen (10 единиц). В категории подержанного транспорта лидерами стали Mercedes-Benz с 42 зарегистрированными единицами, VDL (18 единиц) и Van Hool (7 единиц).

Всего за первые три месяца 2025 года в Украине зарегистрирован 591 автобус. Это на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года. Из них 289 единиц – новые транспортные средства (что на 5% меньше, чем в прошлом году), а 302 – подержанные (рост на 58%).

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