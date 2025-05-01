Срок добровольного возвращения военных после СЗЧ продлен: в ВРУ назвали условия

Верховная Рада Украины приняла законодательные изменения, продлевающие период добровольного возвращения военнослужащих, самовольно покинувших свои части. Соответствующее решение было принято 30 апреля с поддержкой 282 народных депутатов.

Согласно принятому законопроекту №13177, военнослужащие смогут добровольно вернуться к исполнению служебных обязанностей до 30 августа 2025 года. По возвращении им будут восстановлены все предусмотренные законодательством льготы и гарантии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Документ также определяет, что во время действия военного положения служба военных, самовольно покинувших часть, формально не прекращается. Однако если они не вернутся до завершения военного положения, их служба будет считаться приостановленной со следующего дня после окончания военного положения.

Важно отметить, что период отсутствия военнослужащего не относится к выслуге лет, а в течение этого времени выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются. Это положение было дополнительно внесено профильным Комитетом Верховной Рады.

Законопроект также предусматривает возможность продления службы вернувшимися военными, даже если в отношении них возбуждено уголовное дело – такое решение будет принимать командир части.

Следует отметить, что военнослужащие, самовольно покинувшие часть или дезертировавшие во время военного положения, а также члены их семей теряют право на льготы и компенсации в течение всего периода отсутствия.

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!