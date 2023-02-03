США объявили новый пакет помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности
Соединенные Штаты Америки официально предоставляют очередной крупный пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 2,2 миллиарда долларов.
В пакет помощи войдут противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS. Об этом сообщил корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч в Twitter.
"США посылают Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов США, включающий противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды, MRAP и Javelin должны поступить через несколько дней или недель. Согласно данным Детча, полный список помощи содержит:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- 120-мм минометные мины;
- 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;
- 181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);
- 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
- 2000 противотанковых ракет;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- боеприпасы для взрыва;
- две зенитно-ракетные установки HAWK;
- зенитные пушки и боеприпасы;
- высокоточные ракеты.
Вероятно, под высокоточными ракетами подразумеваются ранее анонсированные в СМИ ракеты GLSDB, летящие на 150 километров. Они могут запускаться из установок HIMARS.
Детч уточнил, что средства противовоздушной обороны и нижнюю половину списка следует закупить у производителей оружия, которое может занять месяцы.
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