США объявили новый пакет помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности

Соединенные Штаты Америки официально предоставляют очередной крупный пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 2,2 миллиарда долларов.

В пакет помощи войдут противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS. Об этом сообщил корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

"США посылают Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов США, включающий противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды, MRAP и Javelin должны поступить через несколько дней или недель. Согласно данным Детча, полный список помощи содержит:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

120-мм минометные мины;

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;

181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);

250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;

2000 противотанковых ракет;

противопехотные боеприпасы Claymore;

боеприпасы для взрыва;

две зенитно-ракетные установки HAWK;

зенитные пушки и боеприпасы;

высокоточные ракеты.

Вероятно, под высокоточными ракетами подразумеваются ранее анонсированные в СМИ ракеты GLSDB, летящие на 150 километров. Они могут запускаться из установок HIMARS.

Детч уточнил, что средства противовоздушной обороны и нижнюю половину списка следует закупить у производителей оружия, которое может занять месяцы.

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