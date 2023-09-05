ССО беспилотником 'отминусовали' гаубицу Д-30 оккупантов (эффектное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы сил Специальных Операций ликвидировали гаубицу Д-30.

Для этого военные использовали ударный беспилотный авиационный комплекс (БПАК). Об уничтожении гаубицы сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ.

"При проведении аэроразведки, операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии. В результате использования ударных БПАК, цель успешно уничтожена", – говорится в сообщении.

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На видео военные показали подготовку к применению беспилотника. На следующих кадрах видно точное поражение гаубицы оккупантов.

Точное время и место уничтожения военной техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

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