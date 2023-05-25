Ссоры и разлука: почему нельзя вытираться одним полотенцем и вручать его в подарок

Полотенце всегда ассоциируется с гостеприимством, домашним уютом и семейной атмосферой. Однако существуют определенные верования, запрещающие дарить полотенце, поскольку они могут иметь негативные последствия. Рассмотрим эти приметы и связанные с ними убеждения.

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Во-первых, народная мудрость утверждает, что двум людям не следует вытираться одним полотенцем. Верится, что это может привести к размолвкам и ссорам между этими лицами. Эта примета имеет целью предотвратить конфликты и сохранить гармонию отношений.

Во-вторых, существует убеждение, что дарить полотенце не является хорошей идеей. Считается, что такой подарок может стать причиной разлуки или недоразумений на всю жизнь. Согласно этой примете, полотенце символизирует дальнюю дорогу и разлуку с дорогим человеком. Такой подарок может отрицательно повлиять на отношения и создать разрыв.

Наконец существует верование, что бить животных и других людей полотенцем приведет к раскрытию любой тайны. Согласно этой примете, когда вы используете полотенце для физической агрессии, ваши секреты, которые вы скрывали, могут стать известны всем. Кроме того, такие действия могут вызвать семейные проблемы, уже имевшие свое решение, но снова начнут возникать из-за этого поступка. В случае, если ваша горячая рука случайно попадет на кота или собаку, считается, что вам предстоит длительная депрессия и ненужные расходы.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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