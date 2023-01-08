Стало известно, будут ли возвращать мужчин из-за границы для мобилизации

В Украине изменили правила военного учета, в частности, добавив пункты об учете призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Дополнительных разъяснений о том, как именно будут возвращать таких резервистов в Украину, в постановлении Кабмина нет.

Это вызвало большой резонанс в обществе. Юристы с платформы Ты же ЮРИСТ прокомментировали эти изменения и объяснили, будут ли возвращать мужчин из-за границы принудительно.

Отмечается, что изменения касаются украинцев, которые стали на консульский учет. Постановление на такой учет исключительно добровольно.

В то же время, сотрудники дипломатических учреждений могут информировать о призыве, однако не имеют права вручать повестки военнообязанным украинцам. Также нет четкого механизма "возвращения резервистов".

Насильственно депортировать мужчин из-за границы можно только по решению суда иностранного государства. В свою очередь экстрадиция может быть осуществлена только при совершении определенного преступления.

Напомним, согласно заявлениям командования Сухопутных войск ВСУ, сейчас призывают граждан, имеющих военный опыт. В первую очередь это стрелки, танкисты, связисты и шифровальщики.

Ранее юристы предупредили, что грозит уклоняющимся, которые после получения повестки не явятся в центр комплектования.

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