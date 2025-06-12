Стало известно как налоговая получает информацию об источниках доходов украинцев

Налоговая служба обладает широким арсеналом инструментов для выявления источников доходов граждан Украины. Важно понимать, что не каждый денежный перевод на банковскую карту является конфиденциальным.

В определенных ситуациях налоговые органы могут получить доступ к информации о финансовых операциях, в частности к банковским выпискам и другим данным. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на 7eminar.

В случае значительного количества денежных переводов между банковскими счетами, Национальный банк Украины имеет право передать соответствующие сведения в налоговую службу. После этого проводится проверка. Другими словами, регулятор направляет данные о P2P-операциях, что может привести к начислению налоговых обязательств: 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Читайте также: Налоговая после закрытия ФЛП: документы и отчеты могут проверить

Контроль за переводами с карты на карту может осуществляться несколькими способами, в частности:

с помощью "тайных покупателей" в пределах контрольных закупок;

через доступ к банковской информации из судебного решения;

по чекам ФКЧ-3, издающим небанковские финансовые учреждения, например, во время транзакций на маркетплейсах;

путем направления информационных запросов;

в рамках обмена данными между налоговой службой, БЭБ и финансовым мониторингом.

"Учитывайте правила финансового мониторинга и риски передачи информации органам ГНС на основе банковской деятельности. Если банк заблокирует вам счет или проводит финмониторинг, старайтесь максимально объяснить ситуацию и убедить не блокировать счет", – отмечают эксперты.

Игнорировать запросы от налоговой не стоит, особенно если речь идет об официальных письмах. Важно помнить, что ответ на них нужно предоставить в течение 15 рабочих дней с даты получения документа.

Напомним, за какие нарушения чаще всего штрафуют украинцев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!