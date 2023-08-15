Стало известно, какие будут тарифы на свет с 1 сентября

В правительстве спрогнозировали, что отопительный сезон 2023-24 годов будет сложнее предыдущего. Эксперты предупреждают, что власти могут еще раз повысить тариф на электроэнергию.

В частности, тариф может быть увеличен до конца года. Об этом сообщает "На пенсии".

Несмотря на то, что с 1 июня тариф на электроэнергию вырос, в среднем летние платежки увеличились на 250-300 гривен. В настоящее время цена света составляет 2,64 грн. Это единственный тариф для всех украинцев.

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Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что тариф останется неизменным, по крайней мере, до весны 2024 года. В то же время эксперты прогнозируют, что до конца года следует ожидать удорожания цены.

В сентябре тариф останется на прежнем уровне, то есть 2,64 грн за киловатт. Единая цена на электроэнергию установлена для следующих категорий:

многодетные/приемные семьи;

детские дома семейного типа;

владельцы домов с электроотоплением.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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