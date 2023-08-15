Стало відомо, які будуть тарифи на світло з 1 вересня

В уряді спрогнозували, що опалювальний сезон 2023-24 років буде складнішим, ніж попередній. Експерти попереджають, що влада може ще раз підвищити тариф на електроенергію.

Зокрема, тариф можуть збільшити до кінця року. Про це повідомляє "На пенсії".

Попри те, що з 1 червня тариф на електроенергію зріс, у середньому літні платіжки збільшились на 250-300 гривень. Зараз ціна світла становить 2,64 грн. Це єдиний тариф для всіх українців.

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що тариф залишиться незмінним принаймні до весни 2024 року. Водночас експерти прогнозують, що до кінця року варто очікувати здорожчання ціни.

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У вересні тариф залишиться на колишньому рівні, тобто 2,64 грн за кіловат. Єдина ціна на електроенергію встановлена для наступних категорій українців:

багатодітні/прийомні сім’ї;

дитячі будинки сімейного типу;

власники будинків з електроопаленням.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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