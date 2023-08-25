Стало известно, какими будут тарифы на коммуналку с 1 сентября

На период действия военного положения коммунальные платежи должны оставаться по-прежнему. Впрочем, многие украинцы ожидают поднятия тарифов на водоснабжение, газ и электроэнергию с 1 сентября.

В правительстве сообщили, что повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в сентябре не намечено. Об этом сообщает "На пенсии".

Отмечается, что на электроэнергию для бытовых потребителей установлен единый тариф, независимо от потребления – 2,64 грн за кВт-час. Такая стоимость стала после повышения цен в июне.

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Относительно водоснабжения в июле НКРЭКУ приняла постановление о повышении стоимости услуг. Впрочем, ведомство упразднило ее после критики президента Владимира Зеленского.

С 1 сентября стоимость услуг водоснабжения и водоотвода остается на прежнем уровне, повышений не будет.

В свою очередь тарифы на газ и отопление также не будут расти. Клиентами Нафтогаза являются 98% всех домохозяйств, для них цена газа останется неизменной как минимум до 30 апреля 2024 года – на уровне 7,96 грн/куб.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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