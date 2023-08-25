Стало відомо, якими будуть тарифи на комуналку з 1 вересня

На період дії воєнного стану комунальні платежі мають залишатися без змін. Втім, чимало українців очікують підняття тарифів на водопостачання, газ та електроенергію з 1 вересня.

В уряді повідомили, що підвищення вартості послуг житлово-комунального господарства у вересні не заплановано. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що на електроенергію для побутових споживачів було установлено єдиний тариф, незалежно від споживання – 2,64 грн за кВт-годину. Такою вартість стала після підвищення цін у червні.

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Щодо водопостачання, у липні НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення вартості послуг. Втім, відомство скасувало її після критики президента Володимира Зеленського.

З 1 вересня вартість послуг водопостачання та водовідведення залишається на колишньому рівні, підвищень не буде.

Своєю чергою тарифи на газ та опалення також не зростатимуть. Клієнтами Нафтогазу є 98% усіх домогосподарств, для них ціна газу залишиться незмінною як мінімум до 30 квітня 2024 року – на рівні 7,96 грн/куб м.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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