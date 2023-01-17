Стало известно, кому из пенсионеров могут поднять выплаты на 1500 гривен в 2023 году

Несмотря на войну в Украине, Кабинет Министров намерен провести очередную индексацию пенсионных выплат. В 2023 году она запланирована на март.

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат в размере 1500 гривен. Это будет зависеть от того, как именно будет произведена индексация, пишет Обозреватель.

Индексацию пенсий в марте 2023 года должны проводить в размере 24%. Согласно формуле, это – сумма половины роста уровня зарплаты за прошедшие три года и половина уровня инфляции.

Уточняется, что точный размер повышения пенсионных выплат с 1 марта 2023 года станет известен уже в феврале.

Впрочем, дополнительные средства вряд ли коснутся граждан, которые имели небольшие зарплаты или накопили маленький стаж. Также при индексации повышается только расчетный размер выплаты, то есть все возможные надбавки не учитываются.

Отметим, что в Украине существует несколько видов пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца. В результате человеку, который имеет право на несколько видов пенсий, назначается один из них по его выбору.

Ранее стало известно, что не имеющие страхового стажа пенсионеры могут получить государственную помощь.

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