Стало известно, кому в Украине не увеличат пенсии в марте

В Украине планируется масштабная индексация пенсий в марте 2023 года. На нее в бюджет страны заложили 40 миллиардов гривен.

Впрочем, не всем пенсионерам стоит ожидать повышения выплат после индексации. Некоторым категориям не увеличат пенсии, отметила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

По ее словам, индексация пенсионных выплат в марте 2023 года не коснется получателей специальных пенсий. Речь идет о выплатах ученым, военнослужащим, госслужащим и т.д.

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Ковпашко подчеркнула, что для этих категорий индексацию пенсий проведут после отмены военного положения в Украине.

"Правительство приняло соответствующее постановление, но в силу оно вступит в следующий месяц после окончания военного положения. То есть, мы ожидаем, что завершится военное положение и с первого числа следующего месяца должны быть проиндексированы пенсии", – пояснила она.

Добавим, мартовская индексация увеличит выплаты гражданам, получающим пенсию за:

инвалидностью;

возрастом;

выслугой лет:

потерей кормильца.

Кроме того, запланирован пересчет минимальных страховых выплат чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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