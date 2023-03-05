Стало известно, кто из пенсионеров имеет право на 20% доплаты к выплатам

В Украине ряд граждан вправе получить надбавки к пенсии. Дополнительные выплаты отличаются по объему и причине назначения.

Согласно законодательству, пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах, имеют право получить доплаты в объеме 20%. Об этом сообщает "На пенсии".

В Закарпатской области, по данным местного областного Пенсионного фонда, из 250 тысяч пенсионеров более 50 тысяч проживают в горной местности и получают доплату к пенсии.

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В то же время, такую доплату могут оформить не только постоянные жители таких населенных пунктов, но и граждане, которые были вынуждены переезжать из-за войны.

Для этого ВПЛ нужно получить статус жителя территории горного населенного пункта и получить соответствующее удостоверение. Пенсионерам необходимо обратиться в органы местной власти или ЦНАП.

Прибавку можно получить не только к государственным пенсиям, но также стипендиям и всем предусмотренным действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Таких категорий несколько.

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