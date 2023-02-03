Стало известно, кто из пенсионеров имеет право на доплату более чем в 700 гривен

В Украине некоторые категории граждан имеют право выйти на пенсию досрочно и получить надбавку. Речь идет о доплате в размере 35% от прожиточного минимума.

В частности, право на такую надбавку и выход на пенсию в 50 лет имеют матери пятерых детей. Это возможно при условии воспитания детей до 6 лет и наличия не менее 15 лет страхового стажа, сообщили на портале "На пенсии".

Отметятся, что многодетные матери, воспитавшие пятерых детей, получают право на надбавку за особые заслуги перед Украиной. Эта доплата начисляется вместе с пенсией.

Читайте также: Какие категории украинцев имеют право уйти на пенсию в 54 года

Уточняется, что прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2093 гривны и вряд ли будет меняться в 2023 году из-за военного положения и сложной ситуации в экономике.

Таким образом, согласно расчетам, надбавка по состоянию на 2023 год составит 732,55 гривны.

Напомним, что в 2023 году не будет производиться перерасчет минимальной пенсии и некоторых надбавок, привязанных к этому показателю. Однако в правительстве пообещали провести традиционную индексацию пенсионных выплат, несмотря на военное положение.

Также у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!