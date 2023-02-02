Стало известно, кто из пенсионеров получит дополнительные почти 500 гривен к выплатам

В Украине, согласно законодательству, пенсионеры имеют право на доплаты к пенсии. Речь идет, в частности, о надбавках при достижении определенного возраста.

Таким образом, граждане в возрасте от 75 до 80 лет имеют право получать ежемесячную надбавку размером 456 гривен. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что возрастные надбавки назначаются автоматически. Для этого не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

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В частности, пенсионеры от 70 до 75 лет должны получать дополнительные 300 гривен, а лица от 80 до 85 – 579 гривен ежемесячно.

Уточняется, что такую доплату можно получить при условии, что размер ежемесячной пенсии с учетом всех дополнительных надбавок и выплат не превышает показатель средней заработной платы в Украине за 2020 год, то есть 10 340 гривен.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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