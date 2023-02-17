Стало известно, кто в Украине может получать 13 тысяч гривен пенсии

В Украине ряд граждан вправе получать пенсию в размере до 13 тысяч гривен ежемесячно. Речь идет об отдельных категориях пенсионеров, которым выплачивают пенсию по инвалидности.

О правилах назначения и размерах пенсионных выплат по инвалидности рассказали в Пенсионном фонде Украины.

По солидарной системе людям с инвалидностью пенсия назначается по страховому стажу от 1 до 15 лет. Размер исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту, в зависимости от группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью ІІІ группы.

Минимальная пенсия по инвалидности в Украине составляет 2093 гривны и назначается лицам с инвалидностью ІІ и ІІІ работающих групп. 2100 гривен получают лица с такими же группами при условии, что они не работают. Граждане с инвалидностью I группы минимально получают 2300 гривен.

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Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%);

ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7534,80 грн. (2093 х 360%).

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть меньше:

I группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (с 01.03.2022 – 12 993,56 грн);

ІІ группа – 80% (с 01.03.2022 – 10 394,85 грн. (12 993,56 х 80%);

ІІІ группа – 60% (с 01.03.2022 – 7 796,14 грн. (12 993,56 х 60%)).

Напомним, некоторые украинцы имеют большую пенсию. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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