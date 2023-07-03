Стало известно, на какие продукты существенно вырастут цены в июле

В Украине ожидается рост цен на ряд продуктов питания в июле. Это связано с удорожанием коммунальных тарифов и стоимостью топлива.

По мнению экспертов, некоторые товары уже в июле подорожают в среднем на 15%. Об этом сообщает "На пенсии".

По словам руководителя Ассоциации Франчайзинга Андрея Кривоноса, цены на отдельные продукты вырастут с 5 до 15%. Главная причина – рост граничных цен на электрическую энергию для бизнеса.

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Отмечается, что подорожание коснется продуктов и товаров первой необходимости. При формировании цены на большинство из них закладывается стоимость энергоносителя.

Впрочем, эксперт предполагает, что предприниматели адаптируются под новые условия. Вероятно, бизнес начнет использовать электричество не в пиковое время.

Подтолкнет цены на продукты в торговых точках, по мнению Кривоноса, и анонсированное подорожание горючего из-за возврата акцизов и НДС. В частности, хлеб станет дороже на 2-5%.

По информации ассоциации "Союз птицеводов Украины", ожидается увеличение цен на курятину и яйца из-за новых тарифов для промышленных потребителей и новых цен на топливо. В то же время овощи и фрукты должны несколько упасть в цене.

Предлагаем также узнать, какие тарифы на коммунальные услуги увеличатся с 1 июля.

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