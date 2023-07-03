Стало відомо, на які продукти суттєво виростуть ціни у липні

В Україні очікується зростання цін на низку харчових продуктів у липні. Це пов'язано зі здорожчанням комунальних тарифів та вартості палива.

На думку експертів, деякі товари вже у липні подорожчають у середньому до 15%. Про це повідомляє "На пенсії".

За словами керівника Асоціації франчайзингу Андрія Кривоноса, ціни на окремі продукти виростуть із 5 до 15%. Головна причина – зростання граничних цін на електричну енергію для бізнесу.

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Зазначається, що здорожчання торкнеться продуктів і товарів першої необхідності. При формуванні ціни на більшість із них закладається вартість енергоносія.

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Втім, експерт припускає, що підприємці адаптуються під нові умови. Ймовірно, бізнес також почне використовувати електрику не в піковий час.

Підштовхне ціни на продукти в торгових точках, на думку Кривоноса, й анонсоване подорожчання пального через повернення акцизів та ПДВ. Зокрема, хліб стане дорожчим на 2-5%.

За інформацією асоціації "Союз птахівників України", очікується збільшення цін на курятину та яйця через нові тарифи для промислових споживачів та нові ціни на паливо. Водночас овочі та фрукти мають дещо впасти у ціні.

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