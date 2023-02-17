Стало известно, почему почти 400 тысяч ВПЛ не получили помощи в январе

Почти 400 тысяч украинцев, которые из-за войны стали внутренними переселенцами, не получили выплаты в январе. На возмущение отреагировали в Минреинтеграции.

В частности, обещают выплатить средства уже в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В январе на горячие линии Минреинтеграции начали поступать многочисленные обращения от граждан из числа внутренне перемещенных лиц, недополучивших выплаты пособия на жительство за январь", – говорится в сообщении.

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В частности, около 400 тысяч ВПЛ не получили выплаты пособия за январь из-за недофинансирования соответствующей бюджетной программы

Отмечается, что для решения проблемы объем выплат за январь был увеличен на сумму почти 1,3 миллиарда гривен. Задолженные выплаты обещают перечислить ВПЛ в феврале.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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