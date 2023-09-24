Станет магнитом для бед: какой цветок нельзя держать дома

Цветы в доме свидетельствуют о радостных событиях и придают праздничности. Однако некоторые растения, которые вам подарили, не следует оставлять дома.

По словам эзотериков, некоторые цветы могут стать причиной неприятностей и бед. К примеру, любимая многими розами имеет плохую энергетику.

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Эзотерики утверждают, что роза – магнит для привлечения неудач и бедствия. Когда человек приносит этот цветок в дом, он даже не задумываясь может навлечь себе неприятности.

Да, роза – красивое, но довольно опасное растение. Ее часто используют для ритуалов сглаза.

Когда такой заказанный цветок начинает увядать, то человек, получивший его в подарок, начинает ощущать на себе негативное влияние, ему может стать плохо. Чтобы избежать неприятностей, розы нужно покупать самим себе.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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