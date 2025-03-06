Стаж для УБД: как засчитывается и когда военные могут выйти на пенсию

В Украине участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту, что дает им возможность завершить трудовую деятельность раньше других граждан. Время, проведенное на военной службе, полностью учитывается в страховой стаж, стаж работы, стаж по специальности и стаж государственной службы, что предусмотрено законодательством.

При этом даже если работодатель не платит страховые взносы за мобилизованного работника, этот период все равно не теряется для расчета будущей пенсии. Об этом пишет 24 tv.ua.

Важно отметить, что мобилизация не является основанием для увольнения работника. На период прохождения службы он лишь временно отстраняется от исполнения должностных обязанностей, что должно быть зафиксировано в его трудовой книжке.

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Кто может воспользоваться правом на досрочную пенсию

Лица со статусом участника боевых действий могут выйти на пенсию раньше: мужчины в 55 лет, женщины – в 50. Это право распространяется не только на военнослужащих по контракту, но и других лиц, имеющих соответствующий статус.

Для получения пенсии необходимо иметь определенный страховой стаж: для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – 20 лет.

Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.

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