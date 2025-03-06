Стаж для УБД: як зараховується та коли військові можуть вийти на пенсію

В Україні учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком, що дає їм можливість завершити трудову діяльність раніше за інших громадян. Час, проведений на військовій службі, повністю враховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та стажу державної служби, що передбачено законодавством.

При цьому, навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за мобілізованого працівника, цей період все одно не втрачається для розрахунку майбутньої пенсії. Про це пише 24 tv.ua.

Важливо зазначити, що мобілізація не є підставою для звільнення працівника. На період проходження служби він лише тимчасово відсторонюється від виконання посадових обов’язків, що має бути зафіксовано в його трудовій книжці.

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Хто може скористатися правом на дострокову пенсію

Особи зі статусом учасника бойових дій можуть вийти на пенсію раніше: чоловіки у 55 років, жінки – у 50. Це право поширюється не лише на військовослужбовців за контрактом, а й на інших осіб, які мають відповідний статус.

Для отримання пенсії необхідно мати певний страховий стаж: для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – 20 років.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки розповідав, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь.

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