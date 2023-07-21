Стилистка назвала пять самых универсальных вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе

Базовые вещи 2023 – Стилист Евгения Брага назвала универсальные вещи, которые должны быть в гардеробе

Стилистка Евгения Брага назвал пять универсальных вещей, которые должны находиться в гардеробе каждой женщины. Такую одежду можно будет удачно стилизовать и создать разные интересные образы.

В своем TikTok-канале она показала, что речь идет о белой футболке, рубашке, брючном костюме, джинсах и белых кедах. Однако следует учесть несколько нюансов с этими вещами.

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Топ-5 вещей, которые нужно иметь в своем гардеробе

1. Белая футболка правильного прямого кроя.

Стилист Евгения Брага назвала универсальные вещи, которые должны быть в гардеробе.

2. Рубашка прямого объемного кроя. Речь идет именно о свободной рубашке, которую вы можете использовать как основную вещь, так и дополнительный слой.

Стилист Евгения Брага назвала универсальные вещи, которые должны быть в гардеробе.

3. Брючный костюм. Брюки должны быть либо прямого кроя, либо палаццо. Жакет или пиджак должен быть прямого кроя из "мужского плеча".

Стилист Евгения Брага назвала универсальные вещи, которые должны быть в гардеробе.

4. Индивидуально идеальные джинсы.

Стилист Евгения Брага назвала универсальные вещи, которые должны быть в гардеробе.

5. Белые кеды. Такая обувь идеально подойдет для любого образа.

Стилист Евгения Брага назвала универсальные вещи, которые должны быть в гардеробе.

Ранее стилисты назвали пять простых правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь". Quiet luxury характеризуется спокойной цветовой гаммой, классическими силуэтами и премиальным качеством.

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