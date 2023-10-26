Стилисты назвали топ-5 антитрендовых шапок сезона осень-зима 2023-2024

Из моды давно вышли шапки с бамбонами и слишком ярких цветах. Также не стоит покупать головной убор с надписями и логотипами.

Об этом пишет Радиотрек.

Надписи и логотипы

Надписи и логотипы на шапках уже считаются устаревшими. Следует выбирать простые однотонные шапки базовых цветов, которые легко сочетаются с вашей верхней одеждой.

Стразы

Известность шапок, украшенных стразами, жемчужинами и камнями, уже прошла несколько лет назад. В настоящее время такой головной убор выглядит дешево и устарело. Рекомендуется заменить его обычной плетеной шапкой без украшений.

Тонкий трикотаж

Шапки из тонкого трикотажа были модными в прошлом десятилетии, но теперь они уже не в тренде. Кроме того, такие модели делают образ непропорциональным, и голова у них выглядит меньше, что не гармонирует с теплой верхней одеждой.

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Большой помпон

Большой помпон ассоциируется с детством. Поэтому если большой помпон украшает голову взрослой женщины, образ может выглядеть странно и неинтересно. Такой головной убор больше подходит для горнолыжного курорта. Если вы не лыжница-спортсменка, то вместо него можно выбрать минималистичную шапку-бини или ушанку.

Чрезмерная яркость

Неоновые цвета и яркие полоски на шапке часто вызывают ассоциации с безвкусицей и дешевизной. Кроме того, очень трудно создать гармоничный образ, если ваша шапка слишком яркая. Поэтому лучше выбирать варианты приглушенного цвета.

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