Стилисты показали интересные и необычные принты на это лето (фото)

Модные тренды 2023 – стильные принты в 2023 году

Этим летом не стоит ограничиваться только минималистическими моделями. Мировые дизайнеры предложили немало интересных принтов.

Vogue предложил обратить внимание на пять принтов. В подборке вы увидите цветочные мотивы, Polka dot, полосатый и другие стильные вариации.

Читайте также: Бандо, асимметрия и объем: стилистка показала трендовые платья на лето 2023 (фото)

Флористический принт

По мнению дизайнеров, летом не будет банальным выбирать платья, юбки и топы с цветами. Такие модели появились в коллекциях Michael Kors Collection и Christopher Kane.

Самые модные принты лета 2023 - модные тренды 2023

Polka dot

Polka dot считается классикой женского гардероба, а для лета 2023 представлены различные вариации.

К примеру, Chanel предлагает мелкий и сдержанный узор, а Jacquemus – большие и яркие точки.

Самые модные принты лета 2023 - модные тренды 2023

Полосатый принт

Вещи с полосами идеально подойдут для работы, повседневной жизни или праздничных событий. Этим летом следует обратить внимание на разные крои: асимметрия, объем и ультранизкая посадка.

Самые модные принты лета 2023 - модные тренды 2023

Клеточка веши

Этот принт известен как гингем и был изобретен во французском городе Виши в 1850 году. Он ассоциировался со стилем кантри и Провансом. Сначала принт использовали для постельного белья, а затем и для вещей.

Гингем-клеточка представлена в комплектах Acne Studios, а также на рубашках и платьях.

Самые модные принты лета 2023 - модные тренды 2023

Ренессанс

Дизайнеры вдохновились картинами известных художников для украшения платьев, юбок, жакетов и других элементов гардероба.

Самые модные принты лета 2023 - модные тренды 2023

Читайте также: Карго, песчаный цвет и пижамный стиль: названы модные шорты на лето (фото)

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!