Стоимость света с 1 сентября: какие тарифы ожидают потребителей

Стоимость электрической энергии в Украине с 1 сентября останется неизменной. Потребители будут продолжать платить тариф в размере 4,32 грн за каждый использованный киловатт-час. Эта цена будет зафиксирована на длительный срок.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила OBOZ.UA, что пока нет планов увеличивать тарифы, и он будет действовать до конца апреля 2025 года.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – отметила она.

Между тем рыночная цена электроэнергии колеблется около 7,5 грн/кВт*ч. Электроэнергия в Украине поставляется из внутреннего производства, которое включает в себя экономически выгодную атомную энергию, сравнительно более дорогую гидроэнергетику, ТЭС, а также ветровую и солнечную энергию, которые являются дорогими. Кроме того, электроэнергия импортируется. Однако информация о том, что производство электроэнергии на АЭС стоит копейки является неправдивой. Согласно данным Минэнерго, себестоимость производства электроэнергии составляет 1,7 грн/кВт*ч в 2024 году, и это только производственные расходы, которые не следует путать с полной стоимостью тарифа.

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К стоимости производства в 1,7 грн добавляются дополнительные расходы: 0,63 грн за передачу, 1,88 грн за распределение и 0,11 грн за поставки, что составляет 4,32 грн, текущий тариф на электроэнергию. В "Энергоатоме" также подтверждают, что себестоимость генерации составляет 1,7 грн, но по их расчетам, конечный тариф должен быть выше.

Относительно вопроса, будет ли повышен тариф до 7 грн за кВт-ч

Тариф был утвержден до мая 2025 года, и до этого времени он не будет пересматриваться, как пояснили в Минэнерго. Вероятно, в следующем году цена на электроэнергию будет зависеть от многих факторов и сейчас в условиях войны, прогнозировать это почти невозможно.

В то же время отключения электроэнергии никак не связаны с тарифом. Ранее в социальных сетях распространялась конспирологическая теория, что отключение света является подготовкой к повышению цен. Якобы лучше платить больше, но иметь стабильный доступ к электричеству. Однако, несмотря на увеличение тарифов в июне, ситуация с отключениями ухудшилась с наступлением летней жары в июле.

Сейчас средняя цена на рынке "на сутки вперед" (Base) составляет 4,73 грн/кВт*ч. Если к этой цене добавить стоимость транспортировки, можно утверждать, что рыночная цена на электроэнергию достигает 7,5 грн. Однако не во всех европейских странах тариф для населения базируется на рыночной стоимости. В Украине цена на электроэнергию для населения никогда не была на рыночном уровне.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько придется платить за свет зимой.

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