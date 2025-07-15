Стоит ли сейчас украинцам вкладывать сбережения в евро: ответ эксперта

На этой неделе рекомендуется воздержаться от приобретения евро. Инвестиции в валюту были выгоднее раньше.

Об этом в комментарии для "24 Канала" рассказал Андрей Шевчишин, финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков. Причина этого заключается в значительном росте стоимости евро. Также, решения, принятые США, будут непосредственно влиять на экономику Европы, в частности на курс евро.

По словам Олега Пендзина, экономиста и исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, введение пошлин на европейские товары на уровне 50% станет серьезным ударом по экономике Европы. В то же время эксперт отмечает, что введение таких тарифов может быть отсрочено.

Какова сейчас ситуация с евро

Стоит отметить, что евро завершило коррекционный процесс после инаугурации Трампа в декабре 2024 года. Если до инаугурации курс евро составлял 1,2 доллара, то после этого валюта начала укрепляться, достигнув текущего уровня 1,175 доллара.

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Вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил, что украинцам не следует переживать из-за возможного обесценивания их долларовых сбережений. По его словам, сейчас не самый лучший момент для попыток "перебежать" из доллара в евро, будто на красный свет.

Он пояснил, что такие действия часто приводят к дополнительным потерям, ведь доллар придется продавать по более низкому курсу, а евро – покупать дороже.

"Разница в курсе „съедает" не только потенциальную прибыль, но и ведет к прямым потерям на разнице курсов", – отметил Мамедов.

Банкир подчеркнул, что евро не станет чрезмерно дорогим, а доллар – слишком слабым. Однако он призвал не делать поспешных решений и не поддаваться панике.

Напомним, ранее украинцам рассказали об альтернативах доллара и евро, способных сохранить средства от обесценения.

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