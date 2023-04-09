Стоит ли заводить корги в квартире: особенности и характер породы

Корги – это порода небольших собак, впервые появившихся в Уэльсе уже более тысячи лет назад. Они известны своим уникальным внешним видом, с короткими ногами, длинным туловищем и изогнутым хвостом. Корги носят отличный характер, и это делает их очень популярными собаками.

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Особенности породы корги

Одна из наиболее известных особенностей корги – это уровень энергии. Они очень активны и выносливы собаки, требующие много движения и физической активности. Они любят играть, бегать и исследовать окружающий мир. Поэтому если вы планируете завести корги в квартире, вам следует обеспечить им достаточное количество физической активности, включая ежедневные прогулки и игры.

Однако корги не отличаются агрессивностью или склонностью к непредсказуемому поведению. Они обладают очень умным и изобретательным умом, что делает их доброжелательными и легкими в учебе. Корги быстро понимают команды и умеют выполнять всевозможные трюки. Они также могут быть отличными собаками-помощниками в различных областях, таких как поисково-спасательные работы, агилити, или работы по обнаружению наркотиков.

Корги также известны своими отношениями с другими животными. Они имеют врожденный инстинкт к загону скота, поскольку специализировались на выпасе в Уэльсе. Это может проявляться в их поведении, когда они попытаются загнать других животных, включая других собак, кошек или даже детей. Поэтому важно обеспечить надлежащую социализацию и тренировку корги, чтобы они умели контролировать свои инстинкты и имели положительные взаимодействия с другими животными.

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Что нужно знать перед тем, как завести корги

Относительно содержания корги в квартире следует учесть несколько аспектов:

Корги нуждаются в достаточной физической активности, поэтому вам придется регулярно выгуливать их на прогулках, а также обеспечить возможность для физических упражнений и игр дома или на специальной площадке для собак; Корги обладают высоким уровнем интеллекта, поэтому они быстро устают от скуки. Они нуждаются в ментальной стимуляции, такой как игра в интеллектуальные игры, загадки, поиск лакомства и т.д. Важно иметь в виду, что недостаточность физической и ментальной стимуляции может привести к нежелательному поведению, такому как разрушение мебели или избыточный шум; Корги имеют громкий голос, и они могут лаять, когда им скучно, холодно или когда их владельцев нет дома. Это следует учесть, если у вас есть общие стены с соседями в квартирном доме. Утренние и вечерние прогулки, ментальная стимуляция и тренировки могут помочь снизить ненужный шум от вашей корги; Кроме того, корги имеют толстый подшерсток, который рассыпается весной и осенью. Это может привести к регулярному уходу за шерстью, таким как еженедельное чесание, чтобы уменьшить выпадение шерсти в квартире. Корги также могут оставлять много шерсти на мебель, коврах и других поверхностях, что может потребовать дополнительной уборки;

Несмотря на эти вызовы, корги могут быть отличными спутниками для жизни в квартире, если им предоставляют надлежащий уход и внимание. Они носят веселый и живой характер, который может сделать вашу жизнь более активной и насыщенной. Корги также известны своей верностью и привязанностью к владельцам, что может создать сильные эмоциональные связи.

Однако перед заведением корги в квартире следует тщательно учесть все плюсы и минусы этой породы, учитывая их потребности в активности, ментальной стимуляции и уходе за шерстью. Перед тем как решить завести эту породу, следует учесть и расходы, связанные с приобретением и содержанием щенка корги.

Цена на щенка корги может быть высокой, в частности в питомниках, где стоимость может стартовать от 25 тысяч гривен. Хотя на неофициальных сайтах можно найти щенков корги по более низким ценам, следует быть осторожным и обратить внимание на документы и происхождение собаки.

Кроме стоимости приобретения щенка, важно учесть и расходы на содержание корги. В среднем в месяц на содержание такой собаки может потребоваться от 3 до 5 тысяч гривен. Это включает расходы на питание, груминг, прогулки и другие необходимые расходы. Кроме того, слабым местом корги является их здоровье, в частности позвоночник, поэтому следует быть готовым к возможным медицинским расходам.

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