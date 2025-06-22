Столичное жилье без переплат: где в Киеве купить 'однушку' по самой низкой цене

Несмотря на всеобщее замедление темпов покупки жилья в Киеве, на вторичном рынке наблюдается рост цен. Сегодня средняя цена однокомнатной квартиры в столице составляет около 65 тысяч долларов, что на 8% больше по сравнению с показателями полугодовой давности.

Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН. Самые дешевые "однушки" на вторичном рынке можно найти в Деснянском районе – здесь жилье без ремонта стоит примерно 36 тысяч долларов, а с ремонтом – 44 тысячи.

Следующим по доступности является Соломенский район, где однокомнатную квартиру без ремонта можно приобрести за 44,2 тысячи долларов, а с ремонтом – за 72 тысячи. Третье место занимает Святошинский район: средняя цена здесь стартует от 45 тысяч долларов без ремонта и достигает 54 тысяч долларов за обустроенное жилье.

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Самые высокие цены на однокомнатное жилье по-прежнему наблюдаются в центральных районах столицы.

Лидером по стоимости является Печерский район: здесь квартира без ремонта обойдется в среднем в 114,7 тысяч долларов, а с ремонтом – в 143 тысячи. В Шевченковском районе "однушка" без ремонта стоит около 82 тысяч долларов, а с ремонтом – 96,4 тысяч. На Подоле цены несколько ниже: жилье без отделки стоит ориентировочно 62 тысяч долларов, тогда как вариант с ремонтом – 88 тысяч.

Ранее мы говорили, что стоимость однокомнатных квартир в Украине массово изменилась.

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