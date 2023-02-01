Странное поведение звезд заметили в ночном небе над Гавайями (видео)

Над небом Гавайев на видео запечатлели необычный водоворот звезд. Он напоминал вращающуюся спираль.

Изображения были сделаны камерой на вершине горы Мауна-Кеа (Гавайи) у японской национальной астрономической обсерватории Subaru Telescope, сообщает The Guardian. На видео можно увидеть, как звезды расползаются и образуют вихрь, двигающийся в небе. Затем он померк и исчез.

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Исследователи считают, что странное явление связано с военным спутником GPS, запущенным с ракеты SpaceX во Флориде. Один из представителей обсерватории сказал, что странное явление заметили после просмотра записей, сделанных камерой. Он говорит, что наблюдал подобное явление и весной прошлого года, когда SpaceX совершала запуски в космос.

Издание The Guardian напомнило, что SpaceX запустила военный спутник утром 18 января со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. И что расположение этого вихря звезд совпадало с тем местом, где произошел запуск второй ступени ракеты SpaceX.

Отмечается, что вершина Мауна-Кеа имеет одни из самых лучших на Земле условий для осмотра космоса. Эта гора стала излюбленным местом для самых современных обсерваторий мира. А для коренных жителей Гавайских островов вершина Мауна-Кеа священна, они считают это местом обитания богов.

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