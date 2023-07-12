Страны G7 согласовали совместную декларацию поддержки Украины

Страны G7 приняли международные рамки, предусматривающие предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности для защиты от возможной агрессии россии в будущем. Эту информацию предоставляет Financial Times, получивший доступ к тексту документа, согласованному во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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Полный текст совместной декларации о поддержке Украины можно прочитать на сайте президента Украины.

В документе говорится о постоянной поддержке Украины странами G7 в ее усилиях защищать суверенитет и территориальную целостность, восстанавливать экономику, защищать граждан и стремиться к интеграции в евроатлантическое сообщество.

Переговоры с Украиной начнутся немедленно. Страны, не являющиеся членами G7, также приглашаются присоединиться к этим обязательствам. Среди них предполагается поставка "современной военной техники на суше, в воздухе и на море", подготовка украинских военных, обмен разведданными и оказание помощи в сфере киберзащиты.

Со своей стороны, Украина обязуется провести реформы, в частности, в судебной системе и обеспечить гражданский контроль над Вооруженными силами.

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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