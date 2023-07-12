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Страны G7 согласовали совместную декларацию поддержки Украины

Игорь Романько

Украине предоставили гарантии безопасности от стран G7

Страны G7 приняли международные рамки, предусматривающие предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности для защиты от возможной агрессии россии в будущем. Эту информацию предоставляет Financial Times, получивший доступ к тексту документа, согласованному во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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Полный текст совместной декларации о поддержке Украины можно прочитать на сайте президента Украины.

В документе говорится о постоянной поддержке Украины странами G7 в ее усилиях защищать суверенитет и территориальную целостность, восстанавливать экономику, защищать граждан и стремиться к интеграции в евроатлантическое сообщество.

Переговоры с Украиной начнутся немедленно. Страны, не являющиеся членами G7, также приглашаются присоединиться к этим обязательствам. Среди них предполагается поставка "современной военной техники на суше, в воздухе и на море", подготовка украинских военных, обмен разведданными и оказание помощи в сфере киберзащиты.

Со своей стороны, Украина обязуется провести реформы, в частности, в судебной системе и обеспечить гражданский контроль над Вооруженными силами.

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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