Студент не доучился в университете: имеет ли он право не возвращать грантовые деньги

Украинские абитуриенты, не сумевшие поступить на бюджетные места, получили новую возможность профинансировать свое обучение. Государство ввело систему грантов, позволяющих студентам, обучающимся на контрактной основе, получать финансовую поддержку. Об этом пишет 24 tv.ua.

Как работает система грантов?

Денежные средства на гранты формируются за счет оплаты за контрактное обучение. То есть часть средств, которые платят студенты, возвращается им в виде грантов. Если студент решит перевестись в другое учебное заведение на ту же специальность, грант "переезжает" вместе с ним. Это значит, что студент продолжает получать финансовую поддержку на новом месте обучения. Если студент по каким-либо причинам решит прекратить обучение, ему не нужно возвращать полученные гранты. Однако выплаты прекращаются с момента отчисления.

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Преимущества новой системы:

Гранты делают высшее образование более доступным для широкого круга абитуриентов. Студенты обладают большей гибкостью в выборе университета и специальности. Кроме того, они не рискуют своими средствами, поскольку гранты необратимы.

Внедрение системы государственных грантов на контрактное обучение является положительным шагом для развития высшего образования в Украине. Эта инициатива позволит увеличить доступность высшего образования молодежи и стимулировать развитие университетов.

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