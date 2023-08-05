Студенты в Германии нашли редкие карманные солнечные часы, которым более 500 лет

В Германии студенты-археологи нашли редкие карманные деревянные солнечные часы, когда проводили раскопки в старом городе Марбург. Артефакт содержал бронзовые части.

Как сообщает Марбургский университет Филипса, раритет, изготовленный из дерева и бронзы и чуть больше коробка из-под спичек, был изготовлен в XIV веке.

"Он происходит из владения члена позднесредневекового реформаторского ордена Братьев совместной жизни (CRVC: Canonici Regulares Sancti Augustini Fratrum and Vita Communi). Этот орден до 1527 года удерживал здание монастыря в верхнем городе Марбурга, который является центром раскопок. передал архитектурный ансамбль университета", – говорится в сообщении.

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Руководитель образовательных раскопок профессор Феликс Тайхнер назвал находку "сенсационной". По его словам, она дает ясное представление о "встрече высокого уровня знаний в астрономии и математике со специализированным мастерством на пороге от средневековья до современности".

После этой находки университет решил организовать экскурсию к месту раскопок.

Напомним, археологи обнаружили в Турции древнее святилище хеттов.

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