Субсидии-2025: кому придется вернуть деньги за отопительный сезон
Субсидии остаются важным инструментом государственной поддержки для украинцев, однако пренебрежение законодательными требованиями может стоить гражданам этой помощи. Как предупреждает одно из региональных управлений Пенсионного фонда Украины, с мая 2025 части людям придется возвращать чрезмерно полученные средства за отопительный сезон.
Причина — нарушение правил информирования об изменениях, влияющих на назначение или размер субсидии. Если получатель не уведомил ПФУ о таких изменениях в течение 30 дней, государство вправе потребовать возврата переплаты. В следующем сезоне, если субсидия будет переназначена, часть ежемесячно может удерживаться — для постепенного погашения избыточной суммы. Об этом пишет Новости. Live.
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Пенсионный фонд имеет право уменьшать размер ежемесячной субсидии, но не более чем на 20%, чтобы вернуть излишне уплаченные средства. В случае отказа возвращать деньги добровольно, вопрос будет решаться в судебном порядке.
Во избежание таких ситуаций гражданам советуют регулярно проверять данные о своей субсидии через электронный кабинет на портале ПФУ и своевременно сообщать обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на право на помощь. Иначе есть риск потерять выплаты полностью или оказаться в долгу перед государством.
Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.
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