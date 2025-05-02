Субсидии по-новому: кому с мая могут отказать в помощи

В Украине завершился отопительный период. Уже с мая Пенсионный фонд начинает проверку действующих субсидий.

Как говорится в постановлении Кабмина, ПФУ также будет определять новый размер субсидии, рассчитанный на летний период. С 1 мая Пенсионный фонд Украины приступил к обновлению данных о праве на получение субсидии на новый период – до 30 апреля 2026 года, а также производит расчет ее размера на летний сезон, – говорится в сообщении правительства.

Субсидия будет переназначена без повторного заявления, если:

помощь уже оказывалась раньше;

за потребленные коммунальные услуги нет задолженности;

в составе семьи и в имущественном состоянии не произошло изменений.

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Обращение в органы ПФУ нужно будет возобновить в следующих случаях:

в семье есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

субсидиант арендует жилье;

льгота назначается на твердое топливо, сжиженный или жидкий газ;

количество фактических жителей меньше, чем зарегистрировано в жилье.

Раньше мы рассказывали, как не потерять субсидию в мае.

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