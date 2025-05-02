Субсидии по-новому: кому с мая могут отказать в помощи
В Украине завершился отопительный период. Уже с мая Пенсионный фонд начинает проверку действующих субсидий.
Как говорится в постановлении Кабмина, ПФУ также будет определять новый размер субсидии, рассчитанный на летний период. С 1 мая Пенсионный фонд Украины приступил к обновлению данных о праве на получение субсидии на новый период – до 30 апреля 2026 года, а также производит расчет ее размера на летний сезон, – говорится в сообщении правительства.
Субсидия будет переназначена без повторного заявления, если:
- помощь уже оказывалась раньше;
- за потребленные коммунальные услуги нет задолженности;
- в составе семьи и в имущественном состоянии не произошло изменений.
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Обращение в органы ПФУ нужно будет возобновить в следующих случаях:
- в семье есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- субсидиант арендует жилье;
- льгота назначается на твердое топливо, сжиженный или жидкий газ;
- количество фактических жителей меньше, чем зарегистрировано в жилье.
Раньше мы рассказывали, как не потерять субсидию в мае.
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